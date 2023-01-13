وكيل زراعة الوادي الجديد يتفقد المشروعات الزراعية بمركز الداخلة

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه أُجري جولة تفقدية للمشروعات والإدارات الزراعية بمركز الداخلة، برفقة المهندس عماد بحر، مدير إدارة المكافحة، والمهندس سيد مدني محمود، مدير الإدارة الزراعية بموط، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين، حيث تم المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية والتأكد من خلوها من أي إصابات.

وأضاف أنه تم تنفيذ ندوة حقلية والاستماع لمشاكل المزارعين وتزويدهم بأهم التوصيات التي يجب مراعاتها خلال تلك الفترة خلال الحالية، كما تم المرور على زراعات القمح بمناطق القصر، وبدخلو، وغرب الموهوب، وتفقد تجميعة حقول إرشادية لمحصول القمح مساحتها 12 فدانا والتأكد من خلوها من أي إصابات.

وتابع أنه تم تفقد الوحدة الزراعية بغرب الموهوب، حيث سيتم رفع كفاءة المواتير وتزويدهم بمجموعات رش أرضية اخرى، بجانب تفقد الجمعية الزراعية بغرب الموهوب ومتابعة سير العمل وصرف الأسمدة.

وكذلك تفقد الإدارة الميكانيكية التى تم إنشائها بالجهود الذاتية، وتفقد مجمع الصوب الزراعية، وزيارة مجمع الصوب الزراعية ببئر 1موط المنزرعة فلفل الوان وطماطم وخيار وخس، وتفقد مجمع زراعات النباتات الطبية والعطرية، ومعامل تربية طفيل الترايكوجراما وإدارة التقاوي والاستعداد لإطلاق الطفيل في الموسم المقبل، وكذلك زيارة لمدرسة الزراعة ومتابعة مبادرة التوت ومناقشة المتطلبات اللازمة لاستمرار المبادرة ونجاحها.

وأشار المرسي إلى عقد اجتماع موسع بحضور المشرفين والمهندسين الزراعيين ومستخدمي التابلت والماكينة الخاصة بكارت الفلاح، ومناقشة نسبة تنزيل الحصر الشتوي علي التابلت والتأكيد على الانتهاء من تنزيل الحصر بحد أقصى يوم 20 يناير الجارى، ومناقشة سير العمل بصرف الأسمدة وإزالة أي معوقات خلال الموسم الشتوي الحالي 2022/ 2023، لافتا إلى بذل مزيدا من الجهد والعطاء لخدمة المزارع ودفع عجلة التنمية الزراعية.