يترأس المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم 22 يناير الجاري، الجانب الألماني في انعقاد مجلس الوزراء الفرنسي الألماني في باريس.



وفقا لمجلة (شتيرن) الألمانية فإن الاجتماع سوف يتناول بالدرجة الأولى السياسة الدفاعية والصناعية والطاقة، كما سيقام على هامش المجلس، حفل يحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وممثلي (البوندستاج) والجمعية الوطنية.



كما سيكرم الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني المواهب الفرنسية الألمانية الشابة، الذين يساعدون بمشاريعهم، على التقريب بين الناس في كلا البلدين.



ويأتي انعقاد مجلس الوزراء الفرنسي الألماني، الذي تم تأجيله في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع الذكرى الستين لمعاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية، وهو "تاريخ رمزي للغاية".



في سياق آخر، يستقبل المستشار الألماني، يوم الجمعة المقبل، رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، في زيارة رسمية يبحثان فيها مجمل الأوضاع ذات الاهتمام المشترك.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان - في تصريحات اليوم - إن المباحثات سوف ترتكز على القضايا الثنائية، وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، فضلا عن السياسة الأوربية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يعقد اللقاء بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.