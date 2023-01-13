الناتو ينشر طائرات استطلاع أواكس في رومانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، أنه سينشر طائرات مراقبة بنظام الإنذار والتحكم (أواكس) في بوخارست برومانيا، حيث من المقرر أن تصل يوم الثلاثاء المقبل لتدعم الوجود المعزز للحلف في المنطقة وتراقب النشاط العسكري الروسي.



وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم حلف "الناتو" -في بيان اليوم- "إنه مع استمرار الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا في تهديد السلام والأمن في أوروبا، يجب ألا يكون هناك شك في عزم الناتو على حماية كل شبر من أراضي الحلف والدفاع عنها".



وأضافت أنه يمكن لنظام (أواكس) الخاص بالحلف اكتشاف الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، مما يجعلها قدرة رئيسية للردع والدفاع لحلف الناتو.



وعزز الناتو وجوده الجوي في أوروبا الشرقية بمقاتلات وطائرات مراقبة وناقلات.



وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قد أعلن -منذ عدة شهور- أن الناتو لا يعتزم الدخول في حرب مع روسيا بسبب أحداث أوكرانيا، لكنه يعول على وقف التصعيد من الجانبين.