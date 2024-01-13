2500 شخص يشاركون في مظاهرة كبيرة بمدينة بازل السويسرية تأييدا لفلسطين

شهدت مدينة بازل السويسرية الحدودية، اليوم السبت، مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين، حاصلة على موافقة السلطات السويسرية المختصة، وسارت المظاهرة بشكل سلمي.

وبحسب تقديرات الشرطة، وصل عدد المشاركين في المظاهرة إلى ما يقرب من 2500 شخص في ظل درجة حرارة أدنى من الصفر. وكتبت شرطة الكانتون على منصة إكس بعد ظهر اليوم أنها لم تعلم بوقوع أضرار مادية كبيرة.

وأضافت الشرطة أنه تم خلال المظاهرة لصق ملصقات تحمل دعوات إلى مقاطعة إسرائيل على واجهات محلات.

وكانت الجهة القائمة على تنظيم المظاهرة، وهي تحالف سويسرا-فلسطين الذي تأسس مؤخرا ويضم العديد من المجموعات المحلية، أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع مشاركة عدة آلاف في المظاهرة.

وكان حوالي 2000 مشارك تجمعوا في البداية على أطراف وسط المدينة، حسبما أفاد مراسلو صحيفة "بازلر تسايتونج".

وكان المتظاهرون يلوحون بالأعلام ويرددون هتافات مثل"يجب أن تكون فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية". وقام التحالف بتجهيز حافلات في جميع أنحاء سويسرا لنقل المشاركين إلى بازل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وتواجدت الشرطة بعدد كبير من قوات الطوارئ لكنها ظلت في الخلفية.