أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن آفاق كييف في ساحة المعركة قاتمة مع تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة وتضاؤل إمدادات الأسلحة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن الغرب لم يعد بإمكانه ضمان إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2023، وانتهى الهجوم المضاد الأوكراني دون تحقيق أي من أهدافه. والجيش منهك، ولا يتم تجديد الوحدات المستنفدة إلا جزئيا بمجندين أكبر سنا وسيئي التدريب، بحسب موقع "روسيا اليوم "الإخباري.

وأشارت إلى أن القادة مضطرون إلى تقنين استخدام الذخيرة، لأن أي إمدادات جديدة من المساعدات الغربية قد تكون الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في وقت سابق أن الولايات المتحدة قدمت آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث استنفدت الإدارة الأمريكية الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا.

كما قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني قد ينتفض ضد الرئيس فلاديمير زيلينسكي خلال الأشهر المقبلة. مضيفا أن أوكرانيا دولة مهزومة استراتيجيا. وثمة كارثة عسكرية وسياسية تقترب منها بسبب الانشقاقات الداخلية.

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحات كبيرة على عدة محاور، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك.