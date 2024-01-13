مصرع 4 صيادين غرقا في الترعة الإبراهيمية بالمنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا من انتشال 4 جثث لصيادين، لقوا مصرعهم إثر غرقهم بترعة الإبراهيمية بالمنيا.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى المنيا العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن غرق 4 صيادين، في ترعة الإبراهيمية المارة زمام قرية ماقوسة مركز المنيا.

ونقلت الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة، فيما انتدبت النيابة العامة مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين وبيان أسباب الوفاة، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وأفاد تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وفشل حاد بالتنفس، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.