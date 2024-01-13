إسرائيل: حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكلفه ثمنا باهظا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إن حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكون له ثمن باهظ.

وأضاف هرتسي هاليفي في كلمة مساء السبت "نمارس عملنا بحرية في المجال الجوي اللبناني ونهاجم أي تهديد ونكبد حزب الله ثمنا باهظا" على حد زعمه، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وصرح بأن "الواقع الأمني ​​في الشمال بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام"، مضيفاً :"نحن نبعد مسلحي الرضوان عن الحدود ونلحق الضرر بقدرات حزب الله التي بناها منذ سنوات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا "منطقة جنوب لبنان هي منطقة قتال وستبقى كذلك طالما أن حزب الله يعمل بها".

وأوضح أن حزب الله اختار أن يكون بمثابة "درع حماس" ونحن نحملها ثمنا متزايدا لذلك، مضيفا في السياق "أقول لأولئك الذين ينتظرون نهاية الاحتكاك في الشمال لوقف القتال في قطاع غزة سندفعهم ثمنا متزايدا، هكذا كان الأمر، وهكذا سيمضي الأمر قدما".

وأشار في كلمته إلى أن إسرائيل تخوض حربا في عدة ساحات في الوقت نفسه وبكثافة متفاوتة وتعمل في كل مكان.

وذكر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لن تكون هناك حصانة لأولئك الذين يسعون لقتلهم لا في غزة، ولا في الضفة الغربية، ولا في الساحات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.