القبض على عمدة بلدية بشكتاش التركية

قال ممثلو الادعاء في إسطنبول، إنه ألقي القبض على عمدة أحد معاقل المعارضة التركية اليوم الاثنين ضمن تحقيقات بشأن التلاعب في عطاءات.

وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، أنه تم احتجاز رضا أكبولات، عمدة بلدية بشكتاش في الجانب الأوروبي من المدينة، في مقر إقامته الصيفي في إدرميت على الساحل الغربي لتركيا.

ويشار إلى أن بشكتاش طالما خضعت لسيطرة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

وقال مكتب كبير ممثلي الادعاء العام في إسطنبول في بيان "تنظيم إجرامي قام بتنظيم عمليات العطاءات من خلال تقديم رشاوى للعمد والمسئولين التنفيذيين البارزين للبلديات وضمان فوز شركاته بالعطاءات".

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، القبض على أكبولات "بالحلقة الجديدة في سلسلة نظام العدالة المسيس"، وتعهد بالوقوف بجانب أكبولات.