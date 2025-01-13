وزير الدفاع الألماني يحذر من التراجع في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من التراجع في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي مستهل محادثات مع أربعة من نظرائه الأوروبيين في إحدى ضواحي العاصمة البولندية وارسو، قال بيستوريوس اليوم الاثنين:"سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا. هذا ما يزال ساريًا".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "الهدف هو تحقيق سلام عادل ودائم في النهاية. سلام لا يتم التفاوض عليه مع أي طرف على حساب الأوكرانيين، بل يكون سلاما عادلًا ومستدامًا ويمكن ضمانه".

ويجري الوزراء الأوروبيون الخمسة في اجتماعهم مشاورات حول تعزيز طويل الأمد لصناعة الأسلحة الأوكرانية. وتم الإعلان قبل الاجتماع أن شركات التصنيع الأوروبية، من خلال سلاسل التوريد الخاصة بكل منها، يمكن وينبغي لها أن تلعب دورًا مهمًا في هذا السياق.

وقال بيستوريوس: "في المقابل، ستستفيد صناعاتنا من الخبرات الأوكرانية على أرض المعركة، في استخدام الأنظمة والأسلحة".

وتم تنظيم الاجتماعات بصيغة الدول الخمس (ألمانيا-فرنسا-إيطاليا-بولندا-بريطانيا) بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والاستعداد الدفاعي الأوروبي.

وكان ترامب أثار مرارًا الشكوك حول مدى موثوقيته في الحلف الغربي. ولا يزال من غير الواضح كيف ستواصل الولايات المتحدة تحت قيادته تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.





