تشهد الدولة اللبنانية إحدى فصول الانتقال الديمقراطي باختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية، وهو الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية نواف سلام، والذي خلف في المنصب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

ويعد الاطلاع على مسيرة سلام الحافلة بالجولات الدبلوماسية والإنجازات الأكاديمية تعطي لمحة عن مستقبله كرئيس للحكومة اللبنانية التي خرجت للتو من حرب طاحنة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجانب أزمة اقتصادية كبيرة.

وتسرد جريدة "الشروق"، أهم المحطات في مسيرة رئيس الحكومة اللبنانية المنتخب حديثا نواف سلام، نقلا عن موقع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وصحيفة نيويورك تايمز.

نواف سلام هو ممثل الحكومة اللبنانية سابقا بالأمم المتحدة لمدة 14 عامًا، وتقلد رئاسة الجنائية الدولية منذ فبراير الماضي، فضلًا عن أنه عمل محاضرًا لسنوات بعدد من الجامعات المرموقة حول العالم في تدريس العلوم السياسية والإنسانية المختلفة.

*المسيرة الأكاديمية

بدأ سلام، رحلته الأكاديمية بتدريس التاريخ الشرق أوسطي المعاصر بجامعة السربون الفرنسية منذ 1979؛ لينتقل بعد سنتين كمدرس زائر لتدريس الشئون الدولية في هارفارد الأمريكية، ثم عاد نهاية الثمانينيات للتدريس بالجامعة الأمريكية القائمة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استمر محاضرًا بها نحو 15 عامًا.

*المسيرة السياسية

يعد سلام من الأعضاء المؤسسين لجمعية الانتخابات الديمقراطية بلبنان، والتي تعمل كمرصد مستقل لمتابعة سير العملية الديمقراطية في البلاد، فيما استمر سلام في متابعته للسياسة الديمقراطية؛ لحين انضمامه كعضو باللجنة الانتخابية القائمة بإعداد قوانين دستورية منظمة للانتخابات.

وعمل سلام بداية الألفية ضمن الهيئة التنفيذية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني، وبالتزامن انضم للجنة اليونيسكو الوطنية في لبنان.

*السياسة الدولية

عمل سلام منذ 2007، كسفير لبناني بالأمم المتحدة ليترأس مجلس الأمن إبان إعطاء المنصب للبنان لمدة سنتين متتاليتين ثم تولى سلام عام 2012، منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يترفع بالمنصب لرئيس الجمعية العامة في يوليو 2012.

وقام ميقاتي خلال تمثيله للبنان بالأمم المتحدة بدعم القضية الفلسطينية والتصويت ضد العقوبات المستهدفة لإيران وسوريا ودولة كوبا أيضا.

كما عين سلام رئيسا للمحكمة الجنائية الدولية فبراير 2024، وذلك بالتزامن مع نظر المحكمة دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم دولة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين قطاع غزة.

*سلام والقضية الفلسطينية

يذكر أن سلام صوت لـ210 مرات خلال عمله بالأمم المتحدة مع القرارات المتهمة لإسرائيل باضطهاد الفلسطينيين، كما أدلى بخطاب مستهجن لسياسات دولة الاحتلال في عام 2008، كما صرح في عدة تغريدات عام 2015 برفضه سياسات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة.