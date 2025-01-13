رويترز: خسائر إسرائيل خلال الحرب بلغت 34 مليار دولار

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة المالية الإسرائيلية، قولها إن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة بلغت 34 مليار دولار.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن والد أسير إسرائيلي في قطاع غزة، قوله إن الجنود الإسرائيليين يقتلون بسبب "مصالح (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو"، مؤكدا أنه "(نتنياهو) المسئول عن الإبادة وجرائم الحرب".

وأضاف: "سأقول للجنائية الدولية إن نتنياهو لا يرتكب جرائم حرب بغزة فقط بل أيضا في إسرائيل"، مشيرا إلى أن "استمرار الحرب العبثية في غزة لا يؤدي إلا إلى قتل مزيد من الجنود الإسرائيليين"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

ومن جهته، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مطالب بصفقة شاملة في مرحلة واحدة، وبعدها يعتبر كل صاروخ من غزة إعلان حرب".