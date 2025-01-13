إعلام عبري: جهود لإنقاذ جنود إسرائيليين وقعوا في كمين ببيت حانون

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نقلت وكالة شهاب للأنباء عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيرز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

كما نسبت لمصادر عبرية قولها إن الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "شهاب" للأنباء عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهارعلى قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.