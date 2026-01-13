 الصين تعتزم حماية مصالحها بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم على شركاء إيران التجاريين - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 2:39 م القاهرة
الصين تعتزم حماية مصالحها بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم على شركاء إيران التجاريين

بكين (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 2:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 2:14 م

قالت الصين اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم حماية مصالحها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية واشنطن فرض رسوم على الشركاء التجاريين لإيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج في بكين: "لا يوجد فائزون في أي حرب تجارية". وأكدت أن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الشرعية.

وكان ترامب أعلن أنه من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق رسوم بنسبة 25% على جميع الدول التي تقوم بأعمال تجارية مع إيران.

وتعد إيران شريكا تجاريا مهما لبكين في قطاع النفط، حيث لا تنتج الصين نفطا يكفي احتياجاتها، وتعتمد بقوة على الواردات.


