محافظ البحيرة: انتشار موسع للمعدات وفرق الطوارئ ورفع تجمعات مياه الأمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الجهود لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة؛ بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين.

وذكرت عازر، في بيان اليوم، أن مدن ومراكز محافظة البحيرة شهدت انتشارا موسعا لكل المعدات والأطقم الفنية والأجهزة التنفيذية وفقا لخطة العمل المسبقة، حيث تم الدفع بالمعدات لرفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بما يضمن تيسير الحركة المرورية وحماية المواطنين.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه تم التنسيق الكامل بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي طارئ والحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لشبكات تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، واستمرار الجاهزية الكاملة بجميع الوحدات المحلية لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.