ناتو يدعو أطراف الصراع في ليبيا وسوريا للتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل لحل سلمي

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الخميس أطراف الصراع في كل من ليبيا وسوريا إلى التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى حلول تفاوضية سلمية.

نقلت وكالة آكى الإيطالية عن ستولتنبرج قوله، خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل أن حلف ناتو غير موجود في ليبيا، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع.

وقال:"نحن جاهزون للتعاون مع السلطات الليبية إذا طلبت منا ذلك، وإذا توفرت الظروف"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالوضع في شمال غرب سورية، فقد حمل ستولتنبرج الحكومة السورية وروسيا المسؤولية كاملة عن تدهور الأمور وتفاقم معاناة المدنيين، داعياً كل من دمشق وموسكو إلى وقف ما وصفه بالقصف العشوائي لهذه المنطقة.

وطالب ستولتنبرج الطرفين السوري والروسي بالتعاون مع الأمم المتحدة لحل النزاع.

ودأب المسؤول الأطلسي على عدم التطرق إلى الدور التركي لدى حديثه عن سورية أو عن ليبيا، وفق ما أوردته وكالة آكى.

وكان وزراء دفاع الحلف قد وضعوا الخطوط العريضة لخطة عملهم المستقبلية لتعزيز تواجد ناتو في العراق لمساعدة قوات الأمن والجيش هناك على محاربة ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومنعه من العودة.

وحول هذا الموضوع، قال ستولتنبرج"كل قراراتنا القادمة بشأن العراق، ستتم بالتنسيق مع الحكومة".

وقالت وكالة آكى إنه من المقرر أن يعقد مسؤولو الحلف لقاء غدا الجمعة مع اطراف التحالف الدولي لمحاربة داعش؛ لمناقشة إمكانيات إعادة توزيع المهام وتقاسم المسؤوليات بين الحلف والتحالف(الدولى)، "دائماً بالتشاور مع العراقيين" حسب ستولتنبرج.