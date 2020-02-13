انهيار عقار في الإسكندرية دون خسائر بشرية

تسبب انهيار أجزاء من عقار قديم، كائن أمام مبني البريد الرئيسي، في منطقة محطة مصر، وتسبب في تحطم سيارة أجرة ميكروباص، تصادف وقوفها أسفل العقار، بشكل كامل، ولم يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فقد تلقت شرطة الإسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بوقوع الإنهيار.

وبانتقال قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي وسط، تم عمل كردون في محيط العقار، وجارٍ رفع الآثار الناتجة عن الإنهيار، لتيسير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.