طالب مجلس إدارة النادي المصري رسميًا بالالتزام بأعداد الجماهير المذكورة في خطاب اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المصري، محمد الخولي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس": "اتحاد الكرة أرسل خطابًا بأن مباراة الأهلي والمصري ستقام بدون جمهور، وسيقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين، والعدد لا يزيد عن 15 شخصًا من كل نادي".

وأوضح: "نحن أرسلنا خطابًا آخر للجبلاية، وطالبنا بالالتزام بالأعداد المحددة من اتحاد الكرة".

وأضاف: "أتمنى الالتزام من الجانيين، نحن ملتزمون بالعدد المحدد، وأتمنى أن يلتزم الأهلي بهذا العدد، وأرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة لأننا كانت لنا تجارب سابقة أكدت عدم التزام الأهلي ونتفاجأ بحضور جماهير وبأعداد كبيرة جدًا في المباراة".

وتابع: "مبدأ العدل يجب أن يسود في هذه المباراة تحديدًا، لأن هذا اللقاء يكون فيه حساسية ولا نريد أن تزيد".

وأردف: "جمهورنا يشاهد المباراة، وعندما يشعر أن هناك عددًا من الجماهير في الاستاد تكون هناك حالة من الاحتقان".

واختتم: "لن نخوض المباراة إلا بوجود 15 شخصًا فقط من كل نادي، أكثر من هذا العدد لن نبدأ المباراة".