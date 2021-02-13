تحدث ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي عن تطور محمد الشناوي، حارس الفريق خلال الفترة الماضية، خصوصًا في التصدي لركلات الترجيح.

وكان محمد الشناوي قد قاد الأهلي للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيحية في مباراة بالميراس البرازيلي الأخيرة.

وقال يانكون في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس : "دربت حراس الأهلي بفكري الذي طبقته في أوروبا. الشناوي يمكن أن يتطور أكثر من ذلك لكن لا بد أن يعمل أكثر من هذا، وفي كل مرة يؤكد أنه أفضل حارس مرمى في إفريقيا، وفي كأس العالم للأندية جاءت اللحظة ليوضح هذا للجميع أنه الأفضل في القارة".

وأضاف :"ما فعله في الشناوي مستواه وارتفاعه يؤكد أنه حارس كبير لأنه يخطو خطوات كبيرة في مشواره حتى يقترب من مستوى أفضل حارس مرمى في العالم".

وتابع :"تطور الشناوي في التصدي لركلات الترجيح ؟ هو الآن لا يتحرك مبكرا لأن هذه من الأخطاء التي يرتكبها الحراس وهي القفز مبكرا.. هو ماهر جدا الآن وينتظر للحظة الأخيرة ليتوجه للزاوية السليمة ويركز بشدة في حركة اللاعب أمامه".

وأكمل :"الشناوي في القمة الآن وأقول له طالما وصلت لها يجب أن تبقى فيها وهذه هي المرحلة الأصعب، ونحن نحاول بأقصى ما لدينا ليبقى لأطول فترة ممكنة على القمة، والسبيل الوحيد لذلك هو العمل".

وعن إمكانية احتراف الشناوي في الخارج، قال المدرب البلجيكي :"لا أفكر في الأمر فالشناوي لديه عقد مع الأهلي مستمر لخمس سنوات.. هو الأفضل حاليا ومستواه يؤهله للعب في أوروبا لو كان أصغر لكان احترف سريعا، وبالنسبة لي لا يجب أن يرحل، فهو لاعب الأهلي وأتمنى أن يستمر".