 دار الأوبرا تنظم حفلين بمناسبة عيد الحب لـ علي الحجار وكارول سماحة - بوابة الشروق
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دار الأوبرا تنظم حفلين بمناسبة عيد الحب لـ علي الحجار وكارول سماحة


نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:01 م

تنظم دار الأوبرا حفلين متتاليين على المسرح الكبير؛ بمناسبة عيد الحب، يحييهما على التوالى النجم علي الحجار، والنجمة اللبنانية كارول سماحة، مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية.

فى 8 مساء يوم 15 فبراير الجاري، يقدم النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، كوكبة من أعماله الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، ويسبقه فاصلا للمطربة مي فاروق، التى تتغنى بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربى.

ومساء يوم 16 فبراير الجاري، تقدم النجمة اللبنانية كارول سماحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، نخبة من أعمالها الشهيرة، وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولي وآيات فاروق.


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