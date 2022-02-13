محافظ شمال سيناء: توزيع المرحلة الأولى من التجمعات العمرانية 25 أبريل القادم

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الإعداد النهائى لتوزيع التجمعات العمرانية اعتبارا من أول أبريل القادم، على أن يكون توزيع المرحلة الأولى في 25 أبريل.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ، وبحضور أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة، ورئيسا مدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومسؤولى أجهزة وقطاعات التعمير والزراعة والرى والصحة والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والمياه وتنمية القرية وشئون العاملين، وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تجهيز التجمعات التنموية من منازل ومساحات أراضى قدرها 5 أفدنة لكل منزل السابق الإعلان عنها في أكتوبر الماضى، حيث يضم كل تجمع: المدارس والوحدات الصحية والمساجد ومراكز الشباب والدواوين و10 محلات تجارية ووحدات التحلية والجمعيات الزراعية، إلى جانب تواجد أدوات الرى والشتلات الزراعية، وهناك دراسة لإقامة مراكز فرعية لبحوث الصحراء للتوعية بالمحاصيل الممكن زراعتها في كل تجمع طبقا لنوعية التربة والمياه وغير ذلك من المعاملات.

وشدد على ضرورة جاهزية جميع التجمعات للتوزيع إلكترونيا كمرحلة أولى في 25 أبريل المقبل، كما وجه بتخصيص العناصر اللازمة والمناسبة لإدارة التجمعات وتوفير طواقم إدارية لها وتوفير الإدارة اللازمة لكل تجمع بتشغيل المنشآت كمرحلة أولى لإمداد تلك التجمعات بالخبز والخضار حتى يتم عمل اتحاد للشاغلين بكل تجمع، علاوة على محطة تحلية يتم تشغيلها عن طريق شركة المياه، وعمل شبكات داخلية لتوصيلها إلى المنازل داخل كل تجمع.

وكلف المحافظ جميع الجهات المعنية بزيارة مناطق التجمعات بالقرى للتعرف عليها والترتيب النهائى لتوزيع المرافق واستكمال الناقص منها، حتى يتم استكمالها لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع المحدد كمرحلة أولى في 25 أبريل المقبل.

وسبق الإعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال أكتوبر الماضى، بإجمالى 17 تجتمعا تنمويا "سكنى/ زراعى"، من بينها 10 تجمعات بشمال سيناء، و7 بجنوب سيناء، حيث تم التقديم إلكترونيًا، وسيتم التوزيع إلكترونيا كمرحلة أولى في 25 أبريل المقبل.