روسيا تحكم قبضتها على سوق الغاز الأوروبية بدون حجوزات لخط الأنابيب

اختارت روسيا مجددا عدم حجز سعة في خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط "يامال-أوروبا" الرئيسي، حسبما اتضح من مزادات اليوم السابق اليوم الأحد.

ويعني هذا أن شركة "غازبروم" الروسية لا تعتزم ارسال أي كميات من الغاز عبر خط الأنابيب الذي يعبر بيلاوس وبولندا غدا الاثنين، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال أمام الشركة مزادات يومية أخرى لحجر سعة في خط الأنابيب.

يذكر أن تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط "يامال-أوروبا" توقف منذ 21 كانون الأول/ديسمبر، وقالت "غازبروم" إنها لم تحجز سعة في الخط لأنها لم تتلق طلبات من مشترين أوروبيين.

كما قررت "غازبروم" عدم حجر أي سعة إضافية لإرسال الغاز عبر أوكرانيا في مزادات اليوم السابق، وهو ما تقوم به منذ عدة أسابيع أيضا.