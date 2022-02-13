إعادة انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لولاية من 5 سنوات

اُنتخب فرانك فالتر شتاينماير، لولاية ثانية تمتد لـ5 سنوات كرئيس لألمانيا، اليوم الأحد، وذلك حسبما أفاده موقع «DW» الألماني.

وحصل «شتاينماير» على دعم بنسبة 77٪ (1045 صوتًا من أصل 1425) فيما يسمى (المؤتمر الفيدرالي) في برلين، وتألفت الجلسة من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاج)، إلى جانب عدد متساوٍ من المندوبين الذين اختارتهم الولايات البالغ عددها 16 ولاية.

وكان من بين المندوبين بعض الشخصيات المعروفة بما في ذلك المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومدرب كرة القدم الوطني هانسي فليك، وعالم الفيروسات البارز كريستيان دروستن، وعازف البيانو إيغور ليفيت.

شتاينماير ليس شخصية جديدة على المشهد السياسي الألماني، فقد كان لأكثر من 20 عاما لاعباً أساسيا فيها، وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الخارجية.

وقبل ذلك تولى مناصب سياسة عدة، فقد كان وزير مكتب المستشارية في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر، وتولى رئاسة كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان (البوندستاج)، كما أنه ترشح لمنصب المستشارية لمنافسة ميركل، لكنه لم يفز بهذا المنصب.

اُنتخب السياسي المخضرم فرانك ـ فالتر شتاينماير رئيساً لألمانيا في فبراير عام 2017، خلفا ليوأخيم غاوك، وقد رُشِح شتاينماير لهذا المنصب من قبل حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي المسيحي، ورديفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي.