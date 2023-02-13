قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد سكان مصر ارتفع من 81 مليون نسمة في 2011 إلى 105 ملايين بعد عشر سنوات فقط.

وأضاف خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، اليوم الاثنين: "العدد ده معناه هو مسار حكومة كافحت وفق استطاعتها في ظل ظروف محددة علشان تحل المسألة".

وذكر أن هناك حاجة لـ250 مليار دولار لتحقيق جودة في التعليم، موضحا أن كل طالب في حاجة لـ10 آلاف دولار ليكون تعليمه جيدا.

وتابع: "معنديش الرقم ده وفي نفس الوقت مقدرش أُخل بالتزاماتي تجاه المواطن .. تجاه أولادي وأحفادي إنهم يدخلوا المدارس ويتعلموا".