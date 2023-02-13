الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في سموحة

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استعاد فريق الزمالك نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب سموحة بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية كل من شيكابالا "35"، وأحمد مصطفى "زيزو" (هدفين) 39 و43، ومحمد الصباحي لسموحة في الدقيقة 90.

الشوط الأول بدأ بإثارة مبكرة، بعد كرة مشتركة في الدقيقة الأولى ما بين محمد عبدالغني وحسام حسن، ليسقط الأخير داخل منطقة الجزاء، ويلجأ الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الفار قبل أن يعود ويشير باستمرار اللعب.

ظل سموحة صاحب الخطورة في الدقائق الأولى ونفذ أكثر من عرضية خطيرة لكن الدفاع أبعد المحاولات الزرقاء.

في الدقيقة 10 استغل حسين فيصل كرة أحدثت ارتباكا في دفاع الزمالك ليسدد كرة في منتصف المرمى من مسافة قريبة بين أحضان محمد صبحي.

بدأ الزمالك في استعادة التوازن ونفذ زيزو ونيمار أكثر من عرضية قبل الدقيقة 15 لكن الدفاع السكندري كان له الكلمة.

سدد دونجا كرة قوية في الدقيقة 19 مرت بجوار مرمى الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 22، حصل شيكابالا على فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء ليمرر بدلا من التسديد أمام المرمى، لتصل إلى زيزو الذي حاول التحكم في الكرة، قبل أن تصطدم الكرة بيد محمد مغربي، ويحتسب الحكم نور الدين ركلة جزاء، تحقق منها عبر "الفار".

بعد التأكد من الفار عاد نور الدين يشير بصحة الركلة، لكن زيزو سدد الكرة عالية فوق العارضة.

سدد دونجا كرة قوية أخرى مرت بجوار القائم في الدقيقة 28.

ظل الزمالك الأكثر ضغطا ومحاولة لتسجيل هدف، ليقابله سموحة بهجمات مرتدة خطيرة، وإن كان ينقصها السرعة في التحول.

شيكابالا يتقدم للزمالك

في الدقيقة 35 نفذ الزمالك هجمة سريعة عن طريق زيزو الذي مرر إلى نيمار، ليرسل الأخير عرضية أرضية، لم يتردد شيكابالا في متابعتها بهدف في الشباك.

زيزو يضيف الثاني للزمالك

ونجح أحمد مصطفى زيزو في إضافة الهدف الثاني، بعدما تابع الكرة التي ارتدت من الهاني سليمان، بعد تسديدة ومجهود فردي رائع من سيف جعفر.

تخلى سموحة عن حذره الدفاعي وبدأ يهاجم الزمالك، بحثا عن التعديل، الأمر الذي أتاح مساحات للأبيض في المرتدات.

زيزو يضيف الثالث

في الدقيقة 43، أرسل شيكابالا عرضية سنتيمترية إلى رأس أحمد سيد "زيزو" لم يتردد الأخير في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه منها.

تسهلت الأمور كثيرا على الزمالك بتسجيل الهدف الثالث وأصبحت مهمة العودة صعبة لسموحة بعد انقضاء أول 45 دقيقة.

الشوط الثاني

حصل سموحة على فرصة من ركنية مع بداية الشوط، تابعها محمد مغربي بتسديدة علت العارضة.

أنقذ محمد صبحي كرة خطيرة لسموحة في الدقيقة 51، من ضربة حرة نفذت في عمق الدفاع نحو المرمى، لترتد ثم يمسك بها حارس الزمالك مرة أخرى.

سدد سيف الجزيري كرة أرضية في الدقيقة 54، تصدى لها الهاني سليمان لتسقط وتتهيأ لزيزو الذي مرر لدونجا لكن الأخير سدد كرة بعيدة.

نفذ سموحة عرضية خطيرة من ركنية في الدقيقة 55، تابعها أحمد حكم برأسية خطيرة فوق العارضة.

مال ملعب المباراة باتجاه مرمى محمد صبحي، في ظل ضغط سموحة بحثاً عن التعويض، بينما اعتمد الزمالك على المرتدات التي كانت خطيرة أيضا.

سدد سيف جعفر يسارية من مسافة قريبة لكن تصطدم بأقدام المدافعين وتمر سهلة للهاني سليمان في الدقيقة 64.

في الدقيقة 65 شارك عبدالله جمعة بديلاً لمحمد عبدالشافي، وعمرو السيسي على حساب نبيل عماد "دونجا".

أهدر حسام حسن فرصة خطيرة في الدقيقة 67، بعدما راوغ داخل منطقة جزاء الزمالك ليسدد ولكن بين أحضان صبحي.

سدد سيف جعفر كرة أخرى أرضية قوية في الدقيقة 70 تصدى لها الهاني سليمان.

واصل فيريرا الدفع بأوراقه البديلة حيث شارك يوسف أسامة نبيه وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" على حساب سيف جعفر وسيد نيمار وشيكابالا، في الدقيقة 75.

تهيأت كرة أخرى لسموحة ما بين الحسامين، حسن وعبدالمجيد، حيث سدد الأول وأبعدها الأخير إلى ركنية للأزرق في الدقيقة 80.

أخطأ صبحي في تقدير إحدى الكرات لكن لم يتداخل معه أي من لاعبي سموحة ليدخل منطقة جزائه ويمسك بالكرة في الدقيقة 82.

حصل زيزو على فرصة تسجيل الثلاثية "هاتريك" لكن كرته تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 85.

سدد حسين فيصل كرة رائعة في الدقيقة 88، لكن تصطدم بعارضة محمد صبحي ويبعدها الدفاع.

سموحة يسجل الأول

وفشل الزمالك في الاحتفاظ بنظافة شباكه، حيث انفرد حسام حسن، وسدد الكرة من فوق محمد صبحي في الدقيقة 90، ليبعدها الدفاع ويتابعها البديل محمد الصباحي في الشباك.

الزمالك رفع رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة ويعود للمركز الرابع أما سموحة فله 20 نقطة في المركز الـ12.