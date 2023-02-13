انهيار أجزاء من عقار قديم في الإسكندرية دون ضحايا

انهارت اليوم الاثنين، أجزاء من العقار رقم 5 شارع الخلعي، الكائن في منطقة اللبان، التابعة لنطاق حي الجمرك في الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة اللبان، وغرفة عمليات حي الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار قديم، وتم إزالة الأجزاء الخطرة.

وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وقطع المرافق عنه؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين، لحين عرض ملف العقار على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.