شقيقه: عبد الله جمعة خرج من الزمالك بطريقة «مهينة»

أكد صالح جمعة، لاعب نادي الكرخ العراقي، أن شقيقه لاعب نادي الزمالك عبد الله جمعة، تعرض للإهانة بعدما تم التنازل عنه قبل غلق باب القيد في مصر بـ 48 ساعة فقط.

وقال صالح جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "خروج عبد الله جمعة من الزمالك بهذا الشكل قبل غلق باب القيد بيومين فقط هو أمر مهين".

وأضاف: "عبد الله جمعة لعب مع الزمالك 7 سنوات ولم يبخل خلالها بأي مجهود وتوج بكل البطولات ومن الممكن أن يكون حصل على بطولات أكثر من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين".

وأكمل لاعب الأهلي السابق: "الزمالك فسخ تعاقده مع عبد الله جمعة من طرف واحد وخرجت التصريحات أن فسخ التعاقد كان بالتراضي لكنه لم يوقع على أي مستندات".

وواصل: "عبد الله جمعة حصل على مقدم التعاقد منذ تجديده للزمالك مع حسين لبيب عندما كان رئيسًا للجنة المؤقتة وحتى الآن لم يقدمها للبنك ولم يحصل على مستحقاته التي تصل إلى 25 مليون جنيه، عندما رحلت عن الأهلي كنت أصلي وأسجد يومًا وأشكر الله أنني كنت أعمل مع هذه المنظومة".

وأتم: "حين حصل المحامي على عقد عبد الله جمعة من اتحاد الكرة، لم يكن عبد الله يعرف قيمة عقده مع الزمالك من الأساس لأنه حين جدد تعاقده، جدده حبا في النادي وجمهوره ولم يعرف قيمته إلا بعد فسخ التعاقد".