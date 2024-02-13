أنس جابر تودع بطولة قطر المفتوحة للتنس

خسرت التونسية أنس جابر أمام الأوكرانية ليسيا تشرينكو بمجموعتين لتودع منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس من الدور الثاني اليوم الثلاثاء.

فازت الأوكرانية تشرينكو بنتيجة 3/6 و2/6 لتتأهل للدور الثالث في البطولة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، تأهلت أيضا اليابانية ناعومي أوساكا بفوزها على الكرواتية بيترا مارتيتش، وفازت الكازاخية الينا رايباكينا على الصينية لين تشو، واللاتفية يلينا أوستبنكو على الأوكرانية أنيلينا كالينيا، والتشيكية كارينتا سينياكوفا على الأمريكية كوكو جوف.

كما تأهلت التشيكية الأخرى كارولينا بليسكوفا على الروسية أنستاسيا بوتابوفا، بينما فازت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا على مواطنتها إريكا أندريفا، والأمريكية دانييلا كولينز على التشيكية ماري بوزكوفا، والتشيكية ليندا نوسكوفا على اليونانية ماريا سكاري، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على الصينية تشنيو وانج.

وصعد للدور الثالث أيضا كل من الأمريكية إيما نافارو بالفوز على البلجيكية اليسي ميرتنز، وفازت الكندية ليلا فرنانديز على الإسبانية باولا بادوسا، والصينية تشينوين على البولندية مايدا لينيتي، والروسية أناستازيا بافليوشنكوفا على الأوكرانية مارتا كوستيوك.