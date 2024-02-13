تباينت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

ارتفعت أسعار البطاطس 3.5 جنيه لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقر سعر البصل ليترواح بين 11 إلى 27 جنيها.

تراجعت أسعار الكوسة بقيمة جنيها لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

ارتفعت أسعار الجزر 50 قرشا لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

ارتفع سعر الباذنجان جنيها ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

زاد سعر الفلفل الرومي جنيها ليترواح بين 8 إلى 11 جنيها.

وانخفض سعر الفلفل الحامى جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

تراجع سعر الخيار البلدي 4 جنيهات ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

زاد سعر اليوسفي جنيهين لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

صعد سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 15 إلى 19 جنيها.

تراجعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 6 إلى 16 جنيها.

انخفض سعر الرمان جنيها ليتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار الفراوله لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.