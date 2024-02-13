مقترح فرنسي من 3 مراحل لتسوية سياسية مع حزب الله

قدمت فرنسا إلى إسرائيل ولبنان وحزب الله اقتراحها لوقف إطلاق النار على الحدود الشمالية، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء الليلة (بين الاثنين والثلاثاء). وبحسب التقرير، يتضمن الاقتراح ثلاث مراحل.



يسعى المقترح المكون من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الاقتراح طُرح على حكومتي إسرائيل ولبنان وعلى حزب الله.



وتم تقديم الاقتراح إلى بيروت خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سجورن للمنطقة في الأيام الأخيرة. ورغم ذلك قال مسئول كبير في حزب الله لـ"رويترز"، إنهم غير مستعدين لمناقشة الوضع في جنوب لبنان "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة". إضافة إلى ذلك، قال إن "إسرائيل ليست في وضع يسمح لها بوضع شروط لحزب الله".



المقترح لوقف إطلاق النار الذي قدمته فرنسا للبنان، "يدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله (وحدة الرضوان)، للانسحاب مسافة 10 كيلومترات عن الحدود". كما يدعو المقترح لبنان، للبدء في نشر ما يصل إلى 15 ألفا من قوات الجيش في جنوب إسرائيل.



كما ينص المقترح على أن تهدم "الجماعات المسلحة اللبنانية" جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود.



تشير فرنسا إلى أن قرار اقتراح إبعاد عناصر حزب الله إلى مسافة 10 كيلومترات فقط، خلافا للقرار 1701، يهدف إلى الإشارة إلى حزب الله عن استعداده للتوصل إلى تسوية من أجل تشجيعه على الموافقة على الاقتراح. ومع انسحاب عناصر حزب الله من المنطقة، سيتعين على الجيش اللبناني نشر ما يقرب من 15 ألف جندي في المنطقة حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالخلية الميدانية بجوار الحدود، والتي تعرف بأنها معقل عسكري ومدني لحزب الله.