رئيس تحكيم مهرجان برلين السينمائي: الولايات المتحدة لا تزال في حالة صدمة بعد إعادة انتخاب ترامب

حذر المخرج الأمريكي تود هينز، من عواقب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المجتمع والثقافة.

وقال هينز، الذي يترأس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام، في تصريحات لمحطة "3 سات" الألمانية: "في الوقت الحالي، على الأقل في الولايات المتحدة، ما زلنا في حالة صدمة كاملة بشأن مآلنا الآن كأمة، وكيف أمكن إعادة انتخاب هذا الرئيس لمنصبه".

ويُعرَف المخرج المثلي بأعماله التي تتناول بشكل نقدي قضايا مثل الهوية الجنسية. وفي مهرجان برلين السينمائي (من 13 إلى 23 فبراير) سيتولى رئاسة لجنة تحكيم المسابقة.

وكان أحدث أعماله الفيلم الدرامي "مايو ديسمبر" مع ناتالي بورتمان وجوليان مور.

وأخرج أيضا فيلم "كارول" الذي يدور حول قصة حب مثلية، وقامت ببطولته كيت بلانشيت.

وقال هينز: "لقد بدأنا نشهد ظهور أشياء لم نشهدها من قبل.. ومن الصعب علينا أن ننظر إلى الوراء ونتعلم من أمثلة تاريخية كيف يمكن أن تكون الثقافة في بعض الأحيان غير مستعدة لحركات راديكالية وقمعية - أيا كان ما نريد تسميتها، فاشية أو استبدادية".

وفي مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية قال هينز: "كيف نعيش كل هذا الآن، وكيف يمكننا مواجهة كل هذا، وكيف ننجح في عدم السماح لأنفسنا بالانكسار، وما إذا كنا سننجح في نقل الأجواء الحالية في الولايات المتحدة إلى الشاشة، هذه هي الأسئلة الكبرى الآن".

وذكر هينز في تصريحاته لـ"3 سات"، أنه بما أن إنكار الواقع هو جزء من الغريزة البشرية للحفاظ على الذات، فإن الأمريكيين غير مستعدين بشكل جيد ولا يعرفون كيف يتفاعلون بشكل مناسب مع هذه التطورات.

وقال: "وأحيانا يكون الأوان قد فات: دعونا ننظر إلى التاريخ الأوروبي وخاصة في منتصف القرن العشرين كمثال جاد".