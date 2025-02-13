الجماهير تسخر من مدرب ليفربول بعد مباراة ايفرتون

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شهد ديربي «الميرسيسايد» الذي جمع بين ليفربول وإيفرتون، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، مشهدًا كوميديًا لمدرب الريدز، أرني سلوت.

وتعادل رفاق محمد صلاح مع فريق إيفرتون بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر والمؤجلة عن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «جوديسون بارك».

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح إيفرتون في خطف هدف التعادل عن طريق جيمس تاركوفسكي، الشيء الذي أثار غضب مدرب ليفربول سلوت بشكل كبير.

والتقطت عدسات الكاميرات رد فعل مدرب ليفربول وهو يشير بغضب إلى الحكم الرابع ويعبر عن استيائه الشديد من قراراته الغير عادلة.

وجاء غضب سلوت تجاه الحكم، حيث يعتقد بأن مدافع فريقه إبراهيما كوناتي قد تعرض لخطأ داخل منطقة الجزاء قبل تسجيل إيفرتون هدف التعادل.

ولم تمر رد فعل المدرب الهولندي سلوت هكذا، حيث قام مشجعو فريق إيفرتون بمشاركة لقطات الفيديو للسخرية من المدرب الهولندي. وانتشرت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المستخدمين رد فعل سلوت بأنه «مبالغ فيه» و«مضحك».

وقال مشجع أخر: «خسارة كبيرة في الرأس»، كما نشر ثاني صورة لمدرب نادي إيفرتون ديفيد مويس مع تعليق: «سينما مطلقة»، وأشار ثالث: «نضحك حينما نعيد تشغيل المتقطع بشكل مستمر».