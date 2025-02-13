 أحمد الليموني يتقدم للترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد الليموني يتقدم للترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

محمد فتحي
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 1:15 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 1:15 م

تقدم أحمد اللليموني مدير تحرير جريدة الفجر، للترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي 2025.

وأغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح اليوم الخميس،
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

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