دول الاتحاد الأوروبي تدفع باتجاه تخفيف مستهدف تخزين الغاز في ظل ارتفاع الأسعار

تسعى مجموعة من الدول الأوروبية إلى دفع المفوضية الأوروبية كي تسمح بمزيد من المرونة في متطلبات إعادة تعبئة الغاز لتخزينه قبل الشتاء المقبل، حيث أثارت المخزونات المتراجعة بسرعة والأسعار المرتفعة المخاوف بشأن تكلفة تحقيق الأهداف الحالية.

وخلال اجتماع لمجموعة تنسيق الغاز في بروكسل غدا الخميس، من المنتظر أن تضغط عدة دول من أجل تخفيف الأهداف الموضوعة لضمان أن تكون المخزونات ممتلئة بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر 2025، وفقا لمصادر مطلعة.

ويمثل ذلك زيادة في متطلبات المجموعة التي قالت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إنها تجري مناقشات مبكرة حول تحفيف أهداف إعادة تعبئة المخزونات في السنوات المقبلة.

وقد تسبب مزيج من الطقس البارد وفقدان إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا في سحب المنطقة كميات أكبر من مخزونات الغاز بسرعة هذا العام أكثر من المعتاد.

وأصبحت مواقع التخزين الآن ممتلئة بنسبة 48% في المتوسط، وهو أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ عام 2022. ويتسبب احتمال زيادة الطلب هذا الصيف في ارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل تخزين الوقود غير مربح.