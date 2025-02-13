قال مسؤولون في إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن حريقا في معبد بوذي في المدينة أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما راهب بوذي.

وذكر المسؤولون أن الحريق اندلع حوالي الساعة 6 صباح أمس الأربعاء في برونكس.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك جون إسبوزيتو: "اندلع حريق في مبنيين، ولسوء الحظ، لدينا حالتا وفاة".

ولم يعلن مسؤولو إدارة الإطفاء في نيويورك والشرطة عن أسماء الضحيتين حتى صباح اليوم الخميس. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنه سيتم إبلاغ عائلتيهما.

وألحق الحريق أضرارا بالمعبد الصغير، الذي يقع داخل منزل أبيض مكون من طابقين، إضافة إلى مقر إقامة للرهبان في منزل مجاور.

وقالت أمينة صندوق المعبد، مايو ري سريفيروم، لمحطة "دبليو أيه بي سي" التلفزيونية: "إنها كارثة في الوقت الحالي— في المعبد، لكنني شعرت بصدمة بالغة، وسأبذل قصارى جهدي، وسوف نساعد جميع أفراد الجالية التايلاندية، في أنحاء العالم، بأي طريقة ممكنة".

وأوضحت أن من بين الضحايا راهبا يعاني من مشاكل صحية.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء في منشور على تطبيق إكس إن الحريق إندلع عن طريق الخطأ، عندما تم ترك مدفأة تعمل بالقرب من "مواد قابلة للاشتعال".

ونقلت صحيفة ديلي نيوز عن أحد العاملين في المعبد قوله إنه كان هناك أشخاص نائمون في المبنى عندما اشتعلت النيران في مدفأة والملابس القريبة منها.