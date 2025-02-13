مقتل طفلين وإصابة 4 آخرين إثر حادث إطلاق نار في بورتوريكو

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قالت الشرطة في إقليم بورتوريكو بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن طفلين لقيا حتفهما وأصيب 4 آخرون بعدما فتح مسلحون النيران على منزل بشمال شرق بورتوريكو.

ووقع حادث إطلاق النار مساء أمس الأربعاء في بلدة ريو جراندي، حسبما قالت السلطات.

وقالت الشرطة، إن طفلا "8 أعوام" وطفلة "13 عاما" قتلا في الهجوم.

والمصابون هم طفلة "12 عاما" أحد أقارب الضحيتين، وتم نقلها للمستشفى، و3 بالغون "27 عاما" و"51 عاما" و"66 عاما".

وأضافت الشرطة أن والدة الأطفال الثلاثة ضمن المصابين.

وقالت شارون رويز أحد مسئولي الشرطة، في مؤتمر صحفي، إنه كان من بين الأشخاص الذين كانوا بداخل المنزل وقت إطلاق النار، شخص متهم بجريمة قتل وقعت عام 2022، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الجمعة.

وأضافت أنه لم يتضح على الفور الدافع وراء الحادث.

وقالت الشرطة، إن التحقيقات جارية، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص بعد.