بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومستقبل وطن لإنشاء وحدة غسيل بروتوني وتطوير منشآت بمستشفى أبو الريش

وقع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بروتوكول تعاون مع مستشفى أبو الريش المنيرة، أحد مستشفيات قصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القاهرة، ووكلاء كلية طب قصر العيني، ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة.

يتضمن بروتوكول التعاون، تطوير منشآت حيوية وتعليمية وبحثية بمستشفى أبو الريش المنيرة، وإنشاء وحدة غسيل بروتوني بالمستشفى.

كما تضمن بروتوكول التعاون، التنسيق بشأن تنظيم قوافل طبية مجانية للمواطنين في عدد من المناطق، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كل أنحاء القاهرة.

من جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، أن مستقبل وطن لا يقوم بالدور السياسي فقط، وإنما يقدم خدمات اجتماعية على مستوى الدولة، وهو ما جعله الحزب صاحب الشعبية الجارفة في الشارع المصري.

وقال أمين الحزب بالقاهرة: عندما تم الإعلان عن التعاون مع مستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة، تم التعاقد بالفعل مع المقاول داخل مستشفى أبو الريش، وسيتم متابعة تنفيذ المشروع في أسرع وقت.

وأكد سليمان، التواجد الدائم لحزب مستقبل وطن في الحياة الاجتماعية، حيث يقدم من خلال نوابه وكوادره العديد من الخدمات للمواطنين، على مستوى الجمهورية.

فيما وجه رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الشكر لأمانة العاصمة بحزب مستقبل وطن، على التبرع والتعاون مع مستشفيات قصر العيني، مطالبًا بمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مستشفى قصر العيني، يستقبل قرابة 2 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 4 ملايين خلال عام 2040 مع التوسعات المرتقبة.

من جهته، أشاد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بدور أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، وما تقدمه من خدمات، آخرها التعاون مع كلية الطب، وتطوير منشآت داخل مستشفى أبو الريش المنيرة.