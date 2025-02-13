تحطم مسيرتين روسيتين في حقول بجنوب مولدوفا

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انفجرت مسيرتان روسيتان فوق أراضي مولدوفا، حيث تعرضت هذه الدولة الأوروبية الشرقية لقوع انتهاكات لمجالها الجوي أثناءهجمات خلال الليل على ميناء دانوب فى جارتها أوكرانيا، بحسب ما ذكرته رئيسة مولدوفا اليوم الخميس.

وقالت مايا ساندو رئيسة مولدوفا، إن هذه الحوادث في المجال الجوي لبلادها تعرض حياة شعب مولودوفا للخطر.

وأشارت إلى أن المسيرتين كانتا من طراز شاهد الإيراني الصنع الذي تستخدمه روسيا فى حربها على أوكرانيا.

وقالت شرطة الحدود في مولدوفا، إن عدة مسيرات انتهكت المجال الجوي لمولدوفا فى أعقاب هجوم على ميناء رينى الأوكرانى، ولم يصب أحد بسوء عندما تحطمت المسيرتان فى حقول بجنوب البلاد، وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح تحقيق فى الحادث.

وقال دانييل فودا متحدث باسم حكومة مولدوفا لوكالة أنباء أسوشيتد برس(أب)، أن المسيرتين جاءتا من "روسيا".

واستدعت وزارة الخارجية في مولدوفا رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة تشيسيناو، وأدانت الانتهاكات غير المقبولة لأمن مولدوفا القومى والمواطنين.

وعرضت الوزارة، على البعثة الروسية قطعا من حطام المسيرتين "كدليل دامغ" على الانتهاكات.