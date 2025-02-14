السودان وإيران يتفقان على التعاون في التعدين والبنوك والإنتاج الحيواني

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، إن السودان وإيران اتفقتا على التعاون في مجالات التعدين والبنوك والإنتاج الحيواني، الأمر الذي عزز المخاوف من توسيع الجمهورية الإسلامية لنفوذها على أطراف الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن هذا الإعلان جاء في أعقاب عدة اجتماعات عقدت في مدينة بورتسودان هذا الأسبوع بين وفد إيراني برئاسة أبو الفضل كودي، مساعد وزير الاقتصاد والمالية، ومجموعة من المسؤولين السودانيين من بينهم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.

يشار إلى أن التقارب الإيراني الأخير مع الجيش السوداني عزز موقفه القتالي ضد ميليشيا قوات الدعم السريع ، التي تكبدت خسائر على الأرض في العاصمة السودانية الخرطوم والمناطق الوسطى خلال الحرب الأهلية المستمرة التي دمرت البلاد.