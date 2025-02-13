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أشاد مارك فيش، نجم جنوب إفريقيا السابق، بـ حسام حسن، أسطوة كرة القدم المصرية والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، مؤكدا أنه كان أفضل مهاجم، معربا عن تمنيه لو كان يلعب مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

قال مارك فيش في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" حسام حسن ؟ أفضل مهاجم بالنسبة للجميع ويزرع ثقافة الفوز في اللاعبين ويحظى بثقة الجماهير المصرية".

أضاف:" محمد صلاح ؟ نموذج للاعبين الشباب المصريين بما قدمه وحققه من نجاحات تاريخية مع ليفربول".

أشار:" كأس العالم للأندية؟ فرصة جيدة للفرق الأفريقية المشاركة لإثبات قدرتهم على التحدي".

أوضح:" أفضل لاعب في العالم حاليا؟ فينيسيوس جونيور، وأفضل مدرب في العالم؟ بيب جوارديولا".

أتم:" لاعب كنت أتمنى اللعب معه؟ محمد صلاح أنا من مشجعي صلاح وكنت أتمنى اللعب معه".