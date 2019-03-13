تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في نيجيريا

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض مبنى تعرض للانهيار اليوم الأربعاء، في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، في محاولة لإنقاذ عشرات الأطفال والبالغين.

وأوضح ساني داتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق والذي يقع في حي "إيتا فاجي"، ويضم مدرسة وشققا سكنية ومحلات تجارية، انهار في وقت مبكر صباح اليوم.

وقال داتي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في هذه اللحظة، ليس لدينا بيان عن الخسائر، فنحن لا نزال منشغلين بعمليات الإنقاذ".

ولم يتسن حتى الآن تحديد السبب وراء انهيار المبنى أو عدد الأطفال أو البالغين الذين كانوا بالداخل وقت الانهيار.

وذكرت العديد من الصحف المحلية في نيجيريا أن حوالي 100 طفل كانوا موجودين في فصولهم المدرسية في ذلك الصباح.

وعرضت شبكة "تشانلز تي في" التليفزيوينة لقطات لأطفال يتم سحبهم من تحت الأنقاض.

وحوادث انهيار المباني أمر شائع في لاجوس، بسبب الافتقار إلى تنظيم لأعمال البناء بالمدينة، وقد لقي 115 شخصًا حتفهم عندما انهار دار ضيافة هناك في سبتمبر من عام 2014.