ألمانيا تخفض طاقمها الدبلوماسي في سفارتها في فنزويلا

خفضت الخارجية الألمانية عدد موظفيها في العاصمة الفنزويلية كاركاس، حسبما أعلنت الخارجية اليوم الأربعاء في برلين، مبررة ذلك بصعوبة الظروف المعيشية هناك وباحتمال استمرار تردي الوضع الأمني، حسبما أوضح متحدث باسم الخارجية.

في هذه الأثناء وصل السفير الألماني دانيل كرينر، برلين عائدا من فنزويلا، بعد أن اعتبرته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، شخصا غير مرغوب به وطردته من البلاد.

وقال المتحدث إن الدبلوماسي الألماني تحدث قبل ظهر اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ومع عدد من أقسام الخارجية، بشأن الإجراءات المقبلة التي ستتخذها ألمانيا بهذا الشأن.

قال المتحدث: "الوضع في فنزويلا يتفاقم، خاصة الوضع الإنساني في العاصمة"، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء أثر بقوة على الحياة اليومية للسكان، وأضاف: "أثر الانقطاع بشكل مباشر على توفير السلع الغذائية ومياه الشرب بالإضافة للرعاية الطبية، كما نسمع عن عمليات نهب و وفيات بسبب سوء الرعاية الطبية".

وأكد المتحدث أن موظفي السفارة الألمانية في فنزويلا سيستمرون في تقديم الرعاية القنصلية للصحفي الألماني، بيلي سيكس، المحتجز لدى السلطات الفنزويلية، "حيث كانت هناك في هذه الأثناء زيارة ثانية له في محبسه، قام بها مندوب آخر عن السفارة".

يشار إلى أن سيكس محتجز في فنزويلا منذ أواخر العام الماضي حيث يتهم بالتجسس والتمرد.