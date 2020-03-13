تراجع مؤشر نيكي الياباني 6% وانتعاش قوي للأسهم الأسترالية

سجل مؤشر نيكي 225 الرئيسي للبورصة اليابانية، تراجعا حادا، بنسبة 6% في تعاملات، اليوم الجمعة، في أعقاب الانخفاض الكبير للأسهم الأمريكية والأوروبية، في حين سجلت الأسهم الأسترالية انتعاشة قوية بعد تسجيل خسائر على مدار الأيام الماضية.

وفقد مؤشر نيكي 58ر1128 نقطة، أو 08ر6% ليغلق على 05ر17431 نقطة، وكان المؤشر سجل تراجعا كبيرا بنسبة 07ر10% في التعاملات الصباحية.

وسجل مؤشر الأسهم الأسترالية "إس أند بي/أيه إس إكس" تراجعا بنسبة 1ر8% في تعاملات الظهيرة إلى ما دون 5000 نقطة، لأول مرة منذ عام 2016، قبل أن يحقق صعودا قويا بمقدار 7ر234 نقطة، أو بنسبة 4ر4% ليغلق على 3ر5539 نقطة.

وجاء ذلك في أعقاب خطاب أدلى به رئيس الوزراء سكوت موريسون، وأعلن فيه أن حكومته توصي بعدم التجمعات بداية من يوم الاثنين المقبل.

كما سجل مؤشر All Ords الأوسع نطاق ارتفاعا 8ر219 نقطة، بواقع 09ر4%، ليغلق على 7ر55590 نقطة.