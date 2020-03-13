ترامب يعلن اشتراك شركة جوجل في تطوير موقع إنترنت للمساهمة في الكشف عن فيروس كورونا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حوالي 1700 مهندس من شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل يشاركون في تطوير موقع إنترنت للمساهمة في اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي ينتشر في الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة حاليا.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إن الموقع "سيكتمل بسرعة كبيرة جدا".

وأعلن الرئيس الأمريكى خلال المؤتمر الصحفى حالة الطوارىء الوطنية فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح أنه اتخذ إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .