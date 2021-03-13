التحفظ على 3 أطنان مربى منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 3 أطنان مربى فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطهم داخل مصنع تعبئة "بدون ترخيص"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، لحيازته سلع غذائية، مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، وتفتيش أروقته، تم ضبط المدير المسؤول عنه، وبحوزته المربى، داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، معهدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.