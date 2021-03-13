تنظم جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات .. بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، في الفترة من السادس وحتى الثامن من أبريل المقبل.

وذكر بيان صادر اليوم السبت، عن جامعة عين شمس، أنه من المقرر مشاركة عدد من الجامعات المصرية والعالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، سنغافورة والمملكة العربية السعودية، في المؤتمر، إلى جانب شركاء جامعة عين شمس في مختلف المجالات.

ويبحث المؤتمر عدة محاور أساسية من ضمنها، قطاع الابتكارات، وقطاع الطلاب حيث يعقد جلستين للمحاكاة، الأولى لطلاب القطاع الطبي وتتضمن محاكاة لمنظمة الصحة العالمية، والثانية لطلاب كليات قطاع العلوم الإنسانية، وتهدف لبيان الدور الذي يمكن أن تضطلع به كل كلية في تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الرابع.

كما يناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات مثل، الحوكمة الرقمية الطريق لتحقيق أفضل استفادة من النقل الرقمي، والبعد البيئي والتغيرات المناخية، ومستقبل الثروة المعدنية في مصر، والكشف السريع عن التلوث البيئي باستخدام أطياف الليزر، وهندسة الأسمنت من المختبر إلى الإنتاج التجاري، والتغيرات المناخية الدولية وآثارها على الزراعة المصرية، والجديد بشأن لقاحات "كوفيد-19" والدروس المستفادة، ودور هيئة سلامة الأغذية، سواء على الصادرات أو الواردات من وإلى مصر، والتطورات الهامة في التنوع البيولوجي العالمي، وتقنية النانو في طب القلب.