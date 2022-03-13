صحفيون وكتاب ينعون أنيسة حسونة: صاحبة موقف وسيدة جبر خواطر الناس

مصطفى بكري: صاحبة موقف

عمرو أديب: الاقتراب منها كان يعطى أمل وطاقة إيجابية

عمرو سلامة: من أجمل الناس

عمر طاهر: مناضلة الخير وجبر خواطر الناس

إبراهيم عبد المجيد: سيدة عظيمة

محمد محسن: أطيب وأنقى الناس

غيّب الموت اليوم الأحد، الدكتورة أنيسة حسونة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز التاسعة والستون بعد صراع مع مرض السرطان لسنوات.

وأنيسة حظيت قبل أيام في الخامس من مارس الجاري بتكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت أنيسة التكريم، خلال فعاليات احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" برعاية وحضور السيدة انتصار السيسي.

ونعى صحفيون وشخصيات عامة وإعلاميون وكتاب عبر "تويتر" الراحلة.

وقال مصطفى بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب حسونة وقال: "رحلت الدكتورة أنيسة حسونة، السيدة المصرية المرموقة والتي كرمتها السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة تقديرًا لدورها وجهدها في العمل الخيري، قبل الرحيل اجتهدت النائبة السابقة في تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضى، كانت سيدة صاحبة موقف، بالضبط"، عبر تويتر.

وقال الإعلامي عمرو أديب: "زاملت الراحلة أنيسة حسونة لمدة طويلة فى برنامج تليفزيوني، الاقتراب منها كان يعطى أمل وطاقة إيجابية لا تنقطع، أظن الكثيرين اليوم يتمنون أن يتركوا الدنيا بعمل خيري يضارع ما قدمته الفقيده، الله يرحمها".

وقال المخرج عمرو سلامة: "حزين لخبر وفاة د. أنيسة حسونة، كانت من أجمل الناس اللي قابلتها في حياتي، التعازي لكل أقاربها ومحبيها".

وقال الكاتب عمر طاهر: "في رحمة الله وأمانه.. الإنسانية التامة مناضلة الخير وجبر خواطر الناس الدكتورة أنيسة حسونة".

وقال الأديب والروائي إبراهيم عبدالمجيد: "خبر مش حلو على فيسبوك، وفاة الدكتورة أنيسة حسونة، سيدة عظيمة كان لها دور كبير في مستشفى مجدي يعقوب ثم مستشفى الناس وكانت متواضعة وإنسانة تؤنسنا هنا كتير، ربنا يرحمها ألف رحمة ويفتح لها أبواب جناته".

وقال المطرب محمد محسن: "وداعاً الدكتورة أنيسة حسونة. كانت من أطيب وأنقى الناس اللي قابلتهم في حياتي. ألف رحمة ونور".