مستوطنون بقيادة عضو كنيست متطرف يقتحمون حي الشيخ جراح

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير، حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن ابن جفير والمستوطنين الذين رافقوه استفزوا الأهالي والنشطاء المتواجدين هناك، وتمركزوا بالخيمة التي أقامها بالحي واعتبرها مكتبه البرلماني.

وأضاف الشهود أن أهالي الحي والمتضامين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا العلم الفلسطيني، قبل أن تقوم قوات الاحتلال، بإجبارهم على مغادرة المكان.

ويتردد ابن جفير على الحي منذ أكثر من شهرين، بحجة إقامة مكتب لحماية المستوطنين بالحي.