وزير المالية الروسي: تجميد نصف الذهب الروسي واحتياطات النقد الأجنبي بالخارج

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن نصف كمية الذهب واحتياطات النقد الأجنبي الخاصة بالبنك المركزي الروسي تم تجميدها بسبب عقوبات الغرب.

وقال سيلوانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحن نمتلك نحو 640 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، وحاليا لا يمكننا استخدام نحو 300 مليار دولار منها".

وأشار الوزير الروسي إلى أن جزءا من احتياطي النقد الأجنبي الروسي هو عملة صينية، مضيفا أن دول الغرب تضغط حاليا على الصين لتقييد تجارتها مع روسيا.

وأوضح قائلا: "بالطبع هناك ضغوط لتقييد إمكانية الوصول إلى الاحتياطي النقدي الذي نمتلكه باليوان (الصيني).. أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستتيح لنا الحفاظ على التعاون الذي حققناه، وليس فقط الحفاظ عليه بل مضاعفته في حالة إغلاق أسواق الغرب (أمام روسيا)".

وعن ديون دول روسيا لدول الغرب، قال سيلوانوف إن "الديون التي يتعين علينا دفعها للدول غير الصديقة لروسيا والتي فرضت مثل هذه القيود على إمكانية استخدامنا للاحتياطي النقدي الأجنبي، سندفع ما يعادلها بالروبل الروسي".