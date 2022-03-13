نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، يوم السبت، أنّ القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في أوكرانيا على جبهة واسعة.

وظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".

وأضاف زيلينيسكي أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.

وسبق وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده ستعتبر إقدام أي دولة على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأبنية العسكرية التي قصفها الجيش الروسي منذ دخوله الأراضي الأوكرانية..

* قصف 6 مطارات من بينها مطار كييف

في 24 فبراير، أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت 6 مطارات من بينها مطار العاصمة كييف، وأوضحت أن هذه الهجمات أسفرت عن 7 قتلى و9 جرحى.

* تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكوستيانتينيف.

في 6 مارس، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت وعطلت قاعدة "ستاروكوستيانتينيف" الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة، فيما قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

* تدمير منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300

في اليوم نفسه، أضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300 وأن روسيا أسقطت 8 طائرات مقاتلة، بينها 4 من طراز سو-27، وطائرات مروحية أوكرانية، بالإضافة لتدمير 6 طائرات بدون طيار خلال يوم.

* قصف موقع قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية في اليوم الرابع من العملية العسكرية في أوكرانيا عن استهداف 2203 من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية، من بينها 76 موقع قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة، وتدمير 69 طائرة على الأرض و24 طائرة في الجو، و778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و62 طائرة بدون طيار.

* تدمير مطار فينيتسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق أن قصفا صاروخيا روسيا دمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا "بالكامل"، قائلا: "لقد بلغت للتو أن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ. لقد دمر المطار بالكامل"، وفقا نقلت "فرانس برس".

ونشرت صفحة البرلمان الأوكراني الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر تصاعد ألسنة اللهب العملاقة والدخان الأسود من المطار بعد ضربه، وقالت الصفحة في تعليق مصاحب للمقطع: "قصف صاروخي على فينيتسيا باستخدام 8 صواريخ، المطار دمر تماما".