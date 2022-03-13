روسيا وأوكرانيا: كيف تفرض الصين رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية؟

سعت الصين إلى البقاء على مسافة دبلوماسية واحدة من الحرب في أوكرانيا ، واختارت الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي عند اجتماعه لإدانة الغزو الروسي.لكن بكين تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على "الآراء القوية" حول الصراع في أوكرانيا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.في الشهر الماضي فقط ، أعلن الزعيم الصيني شي جين بينغ أنه لا يوجد "حد" لعلاقة بكين المتطورة حديثا مع روسيا.

ما هو المحتوى الذي تفرضه الصين؟

تتم إزالة المنشورات التي تعبر عن آراء حزبية بشكل يومي - سواء مع العمل العسكري الروسي أو ضده.كتب أحد الأشخاص على موقع ويبو ، وهو موقع شبيه بموقع تويتر في الصين: "لا أحد يجرؤ على الوقوف مع أوكرانيا في الوقت الحالي". "كل هذا دعم من جانب واحد لروسيا".تمت إزالة هذا مع العديد من الآخرين مثله، وفقًا لموقع فري ويبو، الذي يتتبع إجراءات الرقابة الصينية على الإنترنت.كما تم الآن حظر رسالة مفتوحة وجهها جنرال روسي متقاعد يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى التنحي - والتي تمت مشاركتها على تطبيق المراسلة الصيني وي تشات قبل الحرب.كما تم "قمع بعض الآراء المؤيدة" لروسيا.تم حذف رسالة "شكر" نشرها حساب "ويبو الرسمي" لشبكة الأخبار الروسية التي تسيطر عليها موسكو، والتي تعرب عن "الامتنان للصينيين على دعمهم لروسيا"، كما تم حذف منشور ويبو هذا: "أنا سعيد لأن روسيا قد اتخذت مبادرة للاضطلاع بالمهمة الصعبة المتمثلة في محاربة النازيين الجدد في أوكرانيا ، والعقوبات المفروضة على روسيا غير مقبولة ".إذن كيف تفرض الصين رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تتلقى منصات التواصل الاجتماعي في الصين توجيهات مستمرة من الحكومة حول كيفية التعامل مع محتوى معين وتتعرض لضغوط لمتابعة ذلك.إحدى هذه التعليمات يعتقد أنه تم تسريبها ونشرتها صحيفة تشاينا ديجيتال تايمز.هذه التعليمات يعتقد أنها صادرة من قبل المنظم المركزي لإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين هذا الشهر ، وتدعو "المواقع التجارية ، ووسائل الإعلام المحلية والمنشورة ذاتيًا" إلى عدم "إجراء بث مباشر أو استخدام علامات التصنيف" حول أوكرانيا.

كما تحظر التعليمات "إعادة نشر تقارير وسائل الإعلام الأجنبية" أو نشر "رسائل خبيثة" لصالح جانب أو آخر.وقالت سارة كوك الخبيرة في وسائل الإعلام الصينية: "يبدو الأمر حقيقياً للغاية بالنسبة لي. المصدر موثوق به والتعليمات المقدمة تتطابق مع الأنماط السابقة للتحكم في وسائل الإعلام".كانت المنصات تزيل مجموعة من المشاركات التي يُنظر إليها على أنها معطلة أو خطيرة، منذ الغزو.قالت منصة الفيديو الصينية "ديون"، الشبيهة بتطبيق TikTok إنها حذفت 498 مقطع فيديو و 2657 تعليقًا ورسائل غير لائقة "تثير الكراهية" أو "الحرب" - كما حظرت مئات الحسابات.

وقالت إدارة تطبيق ويبو إنها علقت عشرات الآلاف من الحسابات وحذف عددًا كبيرًا من المشاركات التي "تسخر من الوضع" في أوكرانيا.

وحث كل من تطبيق "وي تشات" وتطبيق "بيلي بيلي" المستخدمين على التحلي بالموضوعية والعقلانية عند مناقشة الصراع في أوكرانيا.

ما الرواية التي تروج لها الصين؟

تنقل وسائل الإعلام الرسمية والعامة تقارير منتظمة عن الوضع في أوكرانيا لكنها لم تصل إلى حد وصف العمليات العسكرية الروسية بأنها "حرب" أو "غزو".تكرر وسائل الإعلام الصينية إدعاءات روسية لم تقدم موسكو دليلاً لها ، مثل أن الأوكرانيين أشعلوا النار في محطتهم النووية.هناك كذلك قليل من التقارير حول "المقاومة من الجانب الأوكراني" أو الرد الغربي واسع النطاق على روسيا.

تقول كوك: "من وجهة نظري ، فإن الرقابة على المحتوى الأوكراني غير متوازنة ... مع وجود التعليقات والأصوات التي تتعارض مع الموقف الرسمي "الصيني" والتي يتم استهدافها بشكل أكبر بكثير من الآراء الأخرى"."عندما يظهر انتقاد الأحداث في أوكرانيا ، فإنه غالبًا ما يتم توجيهه إلى الولايات المتحدة ، ويلقي باللوم عليها في تأجيج نيران الصراع".في مقال نُشر في غلوبال تايمز الصينية ، اتهم كاتب المقال الولايات المتحدة بالتربح من بيع أسلحة لأوكرانيا.وفي زاوية أخرى ، اتُهمت الولايات المتحدة بنشر "معلومات مضللة عن أزمة أوكرانيا لتشويه سمعة الصين".تتمتع وسائل الإعلام التابعة لروسيا بوجود طويل الأمد في الصين ، التي إما أنها تحظر معظم المواقع الإخبارية الأجنبية أو تفرض رقابة شديدة عليها.يبلغ عدد المتابعين لمواقع إخبارية روسية مثل سبوتنيك 11.6 مليون متابع على موقع ويبو وغالبًا ما تنقل عنها وسائل الإعلام الرسمية الصينية كمصدر في تغطيتها للصراع.